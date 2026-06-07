Власти Швейцарии ведут безответственную политику и фактически соучаствуют в эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель в авторской программе в журнале Die Weltwoche.

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По его словам, помощь Киеву превращается в слепое поклонение президенту Украине Владимиру Зеленскому. По его словам, украинский лидер не делает ничего, чтобы завершить конфликт, а только усугубляет его. «А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?» — заявил он.

Кёппель добавил, что некогда нейтральное государство теперь напрямую спонсирует главного поджигателя войны на континенте.

Ранее в Швейцарии подтвердили готовность страны принять саммит России и Украины на высшем уровне. Об этом заявил представитель МИД конфедерации Николя Бидо.

Заявление прозвучало после того, как вечером в четверг, 4 июня, Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он, в частности, предложил российскому лидеру провести встречу в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.