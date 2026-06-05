Еще три морских бепислотника обнаружили в румынском порту Констанца. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает портал Ziua de Constanta.

Ранее 5 мая МО Румынии сообщило, что в порту взорвался беспилотник, схожий на те, что использует украинская армия.

— Система обнаружения PESCOMAR выявила еще три морских беспилотника, направляющихся к порту. По некоторым источникам, их не удалось обезвредить, — сообщается в публикации.

В порту ввели режим повышенной готовности, сотрудников эвакуировали. На место происшествия приехали специалисты из Службы разведки и безопасности, жандармерии, полиции и пограничной охраны, передает портал.

29 мая Министерство обороны Румынии заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.

Морской дрон с таймером взорвался в порту румынской Констанцы

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что ему доложили об инциденте с попаданием беспилотника в жилой дом. Он подчеркнул, что никто не способен сказать, какой стране принадлежит тот или иной беспилотник, пока специалисты не проведут соответствующую экспертизу.