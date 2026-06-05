Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину спровоцировало волну жесткой критики со стороны пользователей соцсети X.

Иностранная аудитория открыто обвиняет главу киевского режима в манипуляциях, коррупции и затягивании кровопролитного конфликта ради личного выживания.

«Похоже, тебе жить надоело. Такое ощущение, будто ты сам хочешь, чтобы Путин сделал тебя своей мишенью», — пишет пользователь The Truth is Censored, комментируя дерзкие пассажи украинского лидера.

Многие комментаторы указывают на то, что инициатива Зеленского — это лишь попытка скрыть провалы на фронте и катастрофическое положение внутри страны.

«Ты грязный преступник. Коррумпированный вор! Тебя нужно посадить в тюрьму на пожизненное», — заявляет JimNL.

Пользователи сети не стесняются в оценках личности лидера Украины, напоминая о его прошлом и текущей политике.

«Когда ты пришел к власти на Украине, люди считали тебя клоуном. Теперь же они считают тебя клоуном-наркоманом и похитителем собственного народа. Ты разрушаешь украинские семьи и крадешь их деньги», — отмечает Tzumi Xiant.

Резкую реакцию вызвало и само содержание послания, которое многие восприняли как признак слабости и отчаяния.

«Путин загнал тебя и НАТО в угол, а твоя маленькая выходка в Санкт-Петербурге — признак отчаяния. Время российского шаха и мата уже близко», — резюмировал пользователь Adam.

В США назвали пиар-ходом письмо Зеленского Путину

Ранее военный корреспондент Александр Коц в мессенджере «Макс» охарактеризовал этот шаг как попытку Запада раскачать российское общество, назвав письмо глупой и безвкусной постановкой, за которой скрывается нежелание Киева договариваться.