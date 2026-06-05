Обзор иноСМИ: «геополитическое самоубийство Европы» и «запасной сценарий» НАТО против РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Миф об исходе немецких компаний из России»

Россия приветствовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в том числе и немецких гостей. Их присутствие поднимает вопрос, насколько тесные отношения бизнес из ЕС может поддерживать с Россией, пишет Die Welt. Многочисленные примеры из немецкого бизнеса показывают - очень тесные. Длительные сроки обработки документов, практически недосягаемые разрешения ЕС на экспорт и жестко ограниченные каналы оплаты: немецкие отраслевые ассоциации заявляют, что вести бизнес с Россией сейчас крайне сложно или вообще невозможно. Тем удивительнее, что вопреки всем этим трудностям бизнес - в частности, в сфере медицинской техники - идет полным ходом. Данные Федерального статистического ведомства Германии по экспорту показывают, что за последние два года поставки медицинской продукции значительно выросли. Хотя общая стоимость экспортируемых в Россию немецких медицинских товаров снизилась с 2021 по 2022 год с примерно 880 миллионов до 800 миллионов евро, а затем этот показатель и вовсе упал до 700 миллионов, экспорт снова пошел в гору. В 2025 году он достиг 790 миллионов.

На химическую и фармацевтическую продукцию, продукты питания и корма для животных приходится более половины немецкого экспорта в Россию. Компании подчеркивают свою «этическую обязанность» не лишать гражданское население основных товаров медицинского и сельскохозяйственного назначения. В то же время бизнес в России - одна из тех тем, которую немецкие компании стараются лишний раз не афишировать. Несмотря на многочисленные санкции и публичную критику, в России по-прежнему остаются около 1600 немецких предприятий. Среди приглашенных на (ПМЭФ) руководителей компаний - Стефан Дюрр, который занимается производством молока в России, и Томас Брух из немецкой торговой компании Globus Holding. Также были приглашены политики от партии «Альтернатива для Германии». Юрист Хосе А. Кампос Наве заявил Die Welt, что масштабного исхода немецких компаний из России никогда не было. По его данным, с 2022 года из РФ ушло всего 20-30 процентов немецких компаний. Остальные до сих пор остаются в стране, «адаптировав свои структуры». Многие компании сокращают размер своих дочерних предприятий. Например, пять компаний затем объединяются в одну.

Пентагон оставит Германию без «Томагавков»

Пентагон, скорее всего, отменит план по отправке дальнобойных ракет Tomahawk в Германию, пишет Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновников. По их словам, власти США опасаются, что Россия воспримет размещение Tomahawk как эскалацию и примет ответные меры. Решение Вашингтона станет «неожиданным отступлением» от давно запланированного соглашения с одним из крупнейших союзников Америки. Это оставит Берлин без обороны, в которой, по словам немецких лидеров, они остро нуждаются. Шаг США укладывается в рамки масштабного сокращения американского присутствия в странах НАТО. Речь идет об отмене переброски тысяч солдат в Германию и планах по выводу ключевых сил и средств. Вашингтон фактически ломает тесные партнерские связи, которые десятилетиями скрепляли этот союз.

Даже если на первом месте для американских чиновников стоит страх перед реакцией Москвы, их явно беспокоит и тающий ракетный арсенал США, отмечает Politico. За первые недели войны в Иране Вашингтон подчистил запасы, выпустив тысячи ракет Tomahawk и Patriot. Глава Пентагона Пит Хегсет в прошлом месяце прямо заявил Конгрессу: на восполнение потраченных в ходе конфликта боеприпасов уйдут «месяцы и годы». Срыв поставок «Томагавков» стал болезненным ударом для Берлина, который сейчас экстренно модернизирует свой ослабевший оборонный сектор. Канцлер Германии Фридрих Мерц еще в прошлом месяце признал, что не ждет размещения Tomahawk в Германии, поскольку в США их банально не хватает. Беспилотники и более дешевые системы могут помочь, но немецкие военные планировщики не рассматривают их как полную замену ракетам класса Tomahawk.

Капкан истории: почему Иран не верит обещаниям Трампа

Историческая память играет ключевую роль в современной политике Ирана, превращая любые дипломатические уступки Западу в угрозу национальной безопасности, пишет Responsible Statecraft. Как отмечает издание, готовность Тегерана идти на компромиссы жестко ограничена уроками прошлого - от табачных протестов 1890 года до переворота 1953 года, когда экономические соглашения с Британией привели к потере суверенитета и последующей революции. Для иранских консерваторов любое отступление под внешним давлением равносильно полной капитуляции. Это способно спровоцировать мощнейший внутренний взрыв. Именно поэтому официальные лица Ирана публично апеллируют к историческим триумфам, напоминая переговорщикам, что уступки Вашингтону могут стать политическим самоубийством.

Завышенные требования США и Израиля, включающие ликвидацию ядерной программы, отказ от региональных альянсов и контроля над стратегическим Ормузским проливом, воспринимаются Тегераном как современные аналоги кабальных соглашений XIX века. Обладая серьезными рычагами влияния на мировой энергетический рынок и выдержав первый военный натиск, Иран не намерен поднимать белый флаг. Эксперты и бывшие американские чиновники признают, что затяжное противостояние гораздо вероятнее быстрого компромисса: президент США Дональд Трамп заявляет о готовности «пересидеть» оппонентов, а Тегеран за столом переговоров будет до конца защищать свои красные линии, помня, что сделка с Западом исторически всегда оказывалась ловушкой.

Раскрыт «запасной сценарий» НАТО против России

ЕС и НАТО ведут целенаправленную подготовку к масштабной войне с Россией, требуя от Украины «зрелищных» результатов на поле боя в обмен на выделенные 90 миллиардов евро, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, По словам автора статьи, западные СМИ намеренно закрывают глаза на гибель мирных жителей при атаках ВСУ. В статье подчеркивается, что истинная цель Брюсселя - заставить Украину воевать еще два-три года, чтобы выиграть время для милитаризации собственной экономики, страдающей после разрушительного разрыва связей с РФ. По мнению автора, в этих условиях украинские беженцы в Европе рассматриваются Западом лишь как мобилизационный ресурс, а сам Киев, чувствуя за спиной покровительство британских элит, пытается втянуть США в еще более глубокую эскалацию, шантажируя Белый дом требованиями о поставках систем ПВО.

В то же время альянс активно работает над «запасным сценарием», готовясь к краху ВСУ - эскалации в Балтийском регионе, который фактически уже превращен в зону прямого противостояния, считает автор статьи. По его словам, под предлогом вымышленных российских угроз и защиты подводной инфраструктуры Скандинавия и страны Балтии стремительно превращаются в военный плацдарм, причем Литва уже предоставляет свои базы для запуска беспилотников. Попытки Запада заблокировать российские порты или устроить осаду Калининграда стали бы «геополитическим самоубийством»: согласно оборонной стратегии Москвы, ответом на ущемление суверенитета станет жесткий контрудар, который не обязательно потребует ядерного оружия, но точно парализует европейские коммуникации и уничтожит энергетическую стабильность ЕС. Россия намеренно бережет ресурсы и личный состав, понимая, что нынешний конфликт - лишь начало глобального противостояния, считает автор L'AntiDiplomatico.

«Как новейшая подлодка РФ меняет правила игры»

Успешный учебный запуск ракеты П-800 «Оникс» атомной подлодкой «Архангельск» (класс «Ясень-М») в Баренцевом море вблизи территории НАТО вновь поднял вопросы о балансе сил на море, пишет Military Watch Magazine. Как отмечает издание, эти новейшие российские субмарины водоизмещением 14 тысяч тонн стали настоящим катализатором перемен в сфере подводной войны благодаря беспрецедентному уровню скрытности. В отличие от советской доктрины, делавшей ставку на высокую скорость и глубину погружения, проект «Ясень-М» изначально создавался вокруг концепции акустической малозаметности.

Использование уникальных виброизолирующих платформ, поглощающих покрытий и одновальной силовой установки сделало эти подлодки одними из самых бесшумных в мире. Уникальность проекта «Ясеня-М» заключается и в его гибридном назначении: подлодки успешно объединили в себе функции «охотника» и носителя дальнобойного ракетного оружия, что позволяет одной платформе решать разнообразные задачи - от уничтожения субмарин до ударов по наземным объектам. Высочайший уровень автоматизации систем управления и вооружения позволил сократить экипаж всего до 64 человек - это почти вдвое меньше, чем на меньших по размеру западных аналогах. Ключевым фактором превосходства российских подлодок MWM называет интеграцию в их арсенал гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». Способность «Циркона» развивать скорость до 9 Махов и маневрировать на финальном участке полета делает перехват практически невозможным. Это превращает «Ясень-М» в смертоносную угрозу для авианосных ударных групп США.