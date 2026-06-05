Американская газета New York Times посчитала пиар-ходом письмо лидера Украины Владимира Зеленского с предложением о мире, в котором он сам же и провоцировал конфликт.

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Речь идет о послании, которое президент Украины опубликовал днем ранее. В нем он предложил главе России Владимиру Путину провести личную встречу и завершить конфликт.

— Письмо, по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом, — высказались американские журналисты.

При этом в материале добавили, что пока неясно, что Зеленский может получить от использования в письме «смешанной тактики», сочетающей провоцирование и призывы к миру.

Официальный представитель Кремля в свою очередь доложил, что российский лидер осведомлен о послании. Он также предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным лично.

1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что глава государства поручил завершить боевые действия до наступления следующей зимы.

Ранее он уже говорил, что Россия и Украина тратят большие средства на конфликт, поэтому в скором времени он может завершиться.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.