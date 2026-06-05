Морской дрон с таймером взорвался в порту румынской Констанцы

В румынском порту Констанца произошел мощный взрыв морского беспилотника, оснащенного таймером.

Инцидент случился сегодня утром в районе 78-го причала, где базируется спасательная служба на море.

«За пять-десять минут до взрыва беспилотника нас эвакуировали из района, где мы находились. Это произошло совсем рядом с местом обнаружения этого подозрительного беспилотного объекта. Раздался очень громкий хлопок, окна зданий в этом районе затряслись», — рассказала журналистка Euronews Romania Диана Собару.

Перед детонацией власти успели оцепить территорию и вывести людей из опасной зоны. По данным издания, устройство было запрограммировано на взрыв, что вынудило экстренные службы действовать в режиме жесткого дефицита времени.

«Территория оцеплена, весь персонал агентства эвакуирован, мы находимся за пределами зоны бедствия. Среди сотрудников агентства нет пострадавших. У меня нет дополнительной информации, на месте происшествия работают другие структуры», — сообщил директор Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) Юлиан Крецу.

Следователи, работающие на месте инцидента, подтвердили Euronews, что устройство несло мощный взрывной заряд. Для Румынии подобный случай стал первым, когда заминированный морской объект сдетонировал непосредственно в портовой акватории.

В кубанском Ейске дрон взорвался у морского порта

С момента начала вооруженного конфликта в феврале 2022 года на черноморском побережье неоднократно обнаруживали дрейфующие морские мины и фрагменты беспилотных аппаратов, однако ситуация, при которой дрон с установленным таймером взрывается в промышленной зоне крупного порта, зафиксирована впервые. В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить происхождение аппарата и путь его следования.

Напомним, что неделю назад беспилотник взорвался на крыше здания в румынской Галаце недалеко от границы с Украиной. МИД Румынии тогда заявил, что дрон был российским, при этом не представив доказательств.