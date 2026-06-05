Любимая кошка Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства

Любимая кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда Шупетт не получила обещанные миллионы из наследства. Об этом сообщает The Atlantic.

Известно, что в настоящий момент Шупетт живет с экс-домработницей дизайнера Франсуазой Касот и ее семьей. Так, экс-работница Лагерфельда рассказала, что спустя семь лет после его кончины она так и не получила завещанные 1,5 миллиона долларов (около 109 миллионов рублей) на содержание питомца. По словам женщины, в настоящий момент забота о животном полностью лежит на ее плечах.

Однако чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов.

«Это мой главный приоритет. Самое главное, чтобы она была счастлива, окружена любовью и заботой и защищена так, как хотел бы Карл. Мы сохраняем надежду, что однажды ситуация разрешится мирным путем», — объяснила собеседница издания.

О кончине креативного директора французского модного дома Chanel стало известно в феврале 2019-го. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983-м Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.