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Любимая кошка Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства

Lenta.ru

Любимая кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда Шупетт не получила обещанные миллионы из наследства. Об этом сообщает The Atlantic.

Любимая кошка Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства
© Global Look Press

Известно, что в настоящий момент Шупетт живет с экс-домработницей дизайнера Франсуазой Касот и ее семьей. Так, экс-работница Лагерфельда рассказала, что спустя семь лет после его кончины она так и не получила завещанные 1,5 миллиона долларов (около 109 миллионов рублей) на содержание питомца. По словам женщины, в настоящий момент забота о животном полностью лежит на ее плечах.

Однако чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов.

«Это мой главный приоритет. Самое главное, чтобы она была счастлива, окружена любовью и заботой и защищена так, как хотел бы Карл. Мы сохраняем надежду, что однажды ситуация разрешится мирным путем», — объяснила собеседница издания.

О кончине креативного директора французского модного дома Chanel стало известно в феврале 2019-го. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983-м Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.