Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сыграл ключевую роль в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году.

По словам Папуашвили, спустя два месяца после начала конфликта представители Москвы и Киева в Стамбуле предварительно подписали проект соглашения. Он отметил, что украинскую делегацию на переговорах возглавлял Давид Арахамия, который впоследствии заявлял о приемлемости обсуждавшихся условий для Украины.

Как утверждает глава грузинского парламента, после возвращения украинской делегации в Киев туда прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По мнению Папуашвили, именно после этого процесс согласования документа был прекращен.

Спикер парламента также обратил внимание на то, что с момента тех событий прошло несколько лет. По его словам, несмотря на продолжающийся конфликт, Джонсон сегодня ведет публичную деятельность, участвует в конференциях и различных мероприятиях.

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Папуашвили сделал эти заявления в беседе с журналистами, комментируя события, связанные с переговорами России и Украины весной 2022 года.