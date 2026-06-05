Эмманюэль Макрон решил сыграть на слабости Дональда Трампа к кричаще позолоченным интерьерам. Французский президент планирует устроить ужин для президента США в резиденции Людовика XIV – Версальском дворце.

По замыслу французских специалистов, такой прием поможет добиться расположения американского лидера. В Париже считают, что таким образом сохранят вовлеченность Вашингтона в решение важных для Европы проблем - в том числе конфликта на Украине, пишет Politico.

Стало известно о шантаже Макроном Трампа

Сообщается, что Елисейский дворец работает над организацией закрытого ужина для Макрона и Трампа в резиденции Людовика XIV. Он будет приурочен к саммиту стран G7, который пройдет 15-17 июня во французском Эвиане. Ужин может состояться 17 июня.