8 слов принца Гарри, которые довели Кейт Миддлтон до предела

Принц Гарри и Кейт Миддлтон очень хорошо ладили до появления Меган Маркл. Трио Уильям, Гарри и Кэтрин многие считали главной силой монархии. Но сейчас братья разругались в пух и прах. Миддлтон пыталась примирить их и вернуть Гарри в семью, пока герцог Сассекский одной фразой не разрушил окончательно отношения и с Кейт.

Согласно новой королевской биографии, восемь слов принца Гарри стерли остатки терпения Кэтрин. На протяжении многих лет Миддлтон считалась негласным миротворцем в семье, однако и она сломалась после того, как Гарри в интервью BBC принялся рассуждать о больном раком Карле III.

"Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу", — заявил тогда принц полным боли голосом.

Для принцессы Уэльской именно эти восемь слов, по утверждению королевского биографа Кристофера Андерсена, стали особенно болезненными. Кэтрин восприняла публичное высказывание о грядущей смерти короля как совершенно "деморализующее".

Фраза прозвучала в крайне тяжелый период жизни Миддлтон: в то время Кэтрин сама проходила лечение после диагноза рака и одновременно старалась защитить своих детей от повышенного внимания прессы и общественности. После многих лет попыток сглаживать конфликты внутри семьи и поддерживать отношения между братьями именно это интервью стало для нее последней каплей.

После выхода интервью Гарри Кейт решила полностью прекратить попытки наладить отношения с герцогом Сассекским и окончательно провела черту в их отношениях.