СМИ: участие Зеленского в саммите G7 может оказаться "взрывоопасным"

Возможное участие Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7) во Франции может оказаться "взрывоопасным", учитывая его напряженные отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, еще в марте в Елисейском дворце говорили, что Зеленского не приглашали на саммит. На днях Париж резко изменил позицию, и теперь ожидается, что он примет участие во встрече. Как пишет издание, учитывая сложные отношения Зеленского с Трампом, это решение вносит "свою долю неопределенности" в события предстоящей встречи лидеров G7.

"С администрацией Трампа всегда есть некий риск. Они не боятся конфликта", - сказал изданию неназванный европейский дипломат.

Саммит пройдет 15-17 июня во французском Эвиане (департамент Верхняя Савойя). Как пишет издание, президент Франции Эмманюэль Макрон ищет способы добиться расположения Трампа и гарантировать, что он не покинет встречу преждевременно. В частности, в Париже рассматривают возможность организовать закрытый ужин для Трампа в Версальском дворце.