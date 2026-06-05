СМИ раскрыли цель письма Зеленского Путину

Владимир Зеленский своим открытым письмом президенту России Владимиру Путину рассчитывал привлечь внимание главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.

В материале отмечается, что, хотя послание было формально адресовано Путину, оно, по всей видимости, предназначалось также и для американского лидера.

Авторы статьи не исключают, что обращение могло быть направлено как на то, чтобы дать толчок переговорам, так и на то, чтобы опорочить потенциального партнера. В публикации приводятся слова Зеленского о его готовности к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.

В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

Ранее сообщалось, что заключительная фраза из открытого письма Зеленского, адресованного президенту РФ вызывает много вопросов.