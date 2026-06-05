СМИ раскрыли цель письма Зеленского Путину

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NYT: Зеленский своим письмом Путину рассчитывал привлечь внимание Трампа

Свободная пресса

Владимир Зеленский своим открытым письмом президенту России Владимиру Путину рассчитывал привлечь внимание главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.

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© Global Look Press

В материале отмечается, что, хотя послание было формально адресовано Путину, оно, по всей видимости, предназначалось также и для американского лидера.

Авторы статьи не исключают, что обращение могло быть направлено как на то, чтобы дать толчок переговорам, так и на то, чтобы опорочить потенциального партнера. В публикации приводятся слова Зеленского о его готовности к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.

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Ранее сообщалось, что заключительная фраза из открытого письма Зеленского, адресованного президенту РФ вызывает много вопросов.