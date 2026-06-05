Вопреки западным мифам, Россия совершенно безопасная страна, открытая для западных туристов. Об этом в интервью корреспонденту «Ленте.ру» заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Люди были очень взволнованы моей безопасности в России и думали, что со мной будут происходить ужасные вещи. Но мы [с супругом] чувствовали себя невероятно безопасно. Москва красивая, чистая. Я хочу вернуться и провести больше времени в России», — указала собеседник.

Оуэнс также подчеркнула, что своим приездом в Россию она посылает сигнал западным политикам о пересмотре своей конфронтационной линии в отношении Москвы.

Кэндис Оуэнс — американская политическая активистка, консервативная публицистка и популярная ведущая авторских подкастов. Получила известность своей активной поддержкой президента США Дональда Трампа. Однако в этом году она раскритиковала хозяина Белого дома за начало иранского конфликта, после чего разочаровалась в нем.