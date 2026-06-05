США пригрозили санкциями за вмешательство в президентские выборы в Колумбии

Первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау заявил о готовности Вашингтона ввести персональные ограничения в отношении лиц, которые будут уличены во вмешательстве в избирательный процесс в Колумбии.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление американский дипломат опубликовал в социальной сети X. По его словам, власти США внимательно следят за развитием ситуации на Карибском побережье Колумбии и в других регионах страны.

Ландау подчеркнул, что под угрозой могут оказаться визы в США как самих нарушителей, так и членов их семей. Он упомянул возможную скупку голосов и другие действия, способные повлиять на ход голосования.

31 мая в Колумбии состоялись президентские выборы. Согласно опубликованным Национальным реестром актов гражданского состояния данным подсчета голосов, наибольшую поддержку получили бизнесмен и крайне правый политик Абелардо де ла Эсприэлья, а также представитель правящей левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда.

Ожидается, что оба кандидата примут участие во втором туре голосования, который назначен на 21 июня.

Сепеда ранее выступал с критикой действий США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь де ла Эсприэлья заявлял о намерении укреплять военное сотрудничество с США и Израилем, а также допускал возможность привлечения американских военных к операциям против наркокартелей.