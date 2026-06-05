Что известно о Джеймсе Хэнди, зарезанном сыном его возлюбленной в США

Тело 81-летнего актера Джеймса Хэнди, известного по работе в фильме «Джуманджи», с ножевыми ранениями обнаружили в Лос-Анджелесе утром 3 июня. Как пишет Variety, его убил 44-летний сын женщины, с которой артист состоял в отношениях. Что известно об убитом актере — в материале «Вечерней Москвы».

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Биография актера

Прежде чем стать кинозвездой, Хэнди участвовал в различных театральных постановках. Свой дебют на большом экране актер совершил в 1981 году, сыграв роль шерифа в военной драме «Отбой». Впоследствии он появлялся на вторых планах в различных сериалах, и его заметили крупные кинопродюсеры.

Одной из значимых работ артиста считается фильм «Вердикт», вышедший в 1982 году. Однако карьерный прорыв у него случился после съемок в комедийном хорроре «Арахнофобия», после которого артиста стали звать в более крупные проекты. Так, в 1996 году Хэнди снялся в боевике Майкла Бэя «Скала», а телезрителям той эпохи он запомнился по сериалам «Полиция Нью-Йорка» и «Шпионка».

Позже артист появился в таких популярных проектах, как «Джуманджи», «Охрана Тесс», «Взломщик» и «К-9». Он также снимался в сериалах «К-9» и «Касл». Последней работой Хэнди стал фильм «Топ Ган: Мэверик», вышедший в 2022 году и собравший более миллиарда долларов в мировом прокате.

Джеймс Хэнди вел закрытый образ жизни. В Сети нет сведений о его семейном положении, именах супруг. Информация о наличии детей у актера также отсутствует.

Что известно об убийстве

4 июня журнал Variety сообщил, что Хэнди был убит 44-летним сыном женщины, с которой актер состоял в отношениях. По данным издания, мужчина по имени Майкл Гледхилл сам позвонил правоохранителям и заявил, что убил человека.

— Звонивший в службу 911 заявил: «Я сын человеческий, я только что убил человека греха». По прибытии сотрудники обнаружили 81-летнего Джеймса Хэнди во дворе дома, без сознания и с ножевым ранением в груди. Пострадавшего доставили в местную больницу, где его признали мертвым, — говорится в публикации.

Гледхилла арестовали по обвинению в убийстве и установили залог в размере двух миллионов долларов.

В декабре прошлого года режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в их собственном особняке в Лос-Анджелесе. Полиция подозревает сына убитых супругов Ника, который долгое время был наркозависимым и сильно ссорился с родителями. Райнер работал над фильмами «Пока не сыграл в ящик», «Когда Гарри встретил Салли» и «Волк с Уолл-стрит». Главное о гибели режиссера — в материале «Вечерней Москвы».