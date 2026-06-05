Столтенберг назвал отношения Европы и США при Трампе трудноуправляемыми

Экс-генсек НАТО назвал отношения Европы и США при Дональде Трампе трудноуправляемыми
Взаимодействие усложнилось в период второго президентского срока американского лидера, заявил Йенс Столтенберг.
«Напряжённость в отношениях между Европой и Северной Америкой, включая США, возросла. Я по-прежнему считаю, что задача генерального секретаря и самой НАТО сегодня заключается в том, чтобы сохранять единство Северной Америки и Европы. Но существуют границы того, с чем мы можем мириться», — приводит слова бывшего генсека военного блока агентство Bloomberg.
В частности, Столтенберг упомянул заявления американской администрации по поводу Гренландии.
«Я полностью согласен с союзниками по НАТО, которые говорят, что, например, попытки угрожать другой стране, угрожать Гренландии, угрожать Дании — это недопустимо», — сказал бывший генсекретарь Североатлантического альянса.