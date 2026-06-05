В Киеве произошел взрыв в почтовом терминале

В Киеве погиб человек после взрыва в почтовом терминале, двое пострадали. Об этом сообщила полиция города.

«Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в почтовом терминале в Оболонском районе Киева», - говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел на территории сортировочного центра во время осмотра посылки.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве в оманском экспортном терминале Мина-эль-Фахал. Известно, что приостановлена погрузка нефти. Источники предположили, что это была атака беспилотником.