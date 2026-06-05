Си Цзиньпин собрался с редким визитом к Ким Чен Ыну

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику на следующей неделе, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном. Выбор времени вызвал предположения о том, не намерен ли Си Цзиньпин выступить посредником между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом по ядерным вопросам.

Си Цзиньпин отправится в Северную Корею на следующей неделе с редким визитом, всего через несколько недель после того, как китайский лидер принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, напоминает CNN.

Си Цзиньпин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе двухдневного государственного визита, который начнется в следующий понедельник, сообщило государственное СМИ "Синьхуа" в пятницу. Северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК также подтвердило поездку.

Этот визит, как подчеркивает CNN, станет первым визитом Си Цзиньпина в КНДР с 2019 года и последней попыткой Пекина наладить исторические, но зачастую непростые отношения со своим соседом. Это также будет первая зарубежная поездка Си Цзиньпина в этом году.

Последней зарубежной поездкой Си Цзиньпина была поездка в Южную Корею в октябре прошлого года на ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в ходе которого он встретился с Трампом.

Согласно данным CNN, в 2026 году Си Цзиньпин принимал в столице 17 мировых лидеров, и на этой неделе собирается встретиться со своим лаосским коллегой.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын в последний раз встречались в сентябре, когда северокорейский лидер был почетным гостем среди множества мировых лидеров на военном параде в Пекине, напоминает CNN. Президент РФ Путин также присутствовал на параде, и три лидера продемонстрировали беспрецедентное единство.

Поездка, которая состоится на следующей неделе, предоставит Си Цзиньпину еще одну возможность проявить себя в качестве влиятельного геополитического деятеля, имеющего прямые контакты с самыми разными коллегами.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила в мае, что любой обмен мнениями между Китаем и Северной Кореей “служит интересам обеих сторон, а также миру и стабильности в регионе”.

Сроки поездки Си Цзиньпина вызвали предположения о том, что китайский лидер намерен выступить в качестве посредника между Трампом и Ким Чен Ыном.

Трамп трижды встречался с северокорейским лидером во время своего первого президентского срока – это было частью громкой кампании по сворачиванию ядерной программы КНДР, которая в конечном итоге застопорилась. Трамп неоднократно выражал заинтересованность в возобновлении этой дипломатии.

Корейский полуостров был одним из вопросов, обсуждавшихся Си Цзиньпином и Трампом во время трехдневного визита президента США в Пекин в середине мая, отмечает CNN. В сообщении Белого дома говорится, что у двух лидеров “общая цель - денуклеаризация Северной Кореи”.

После провала переговоров при первой администрации Трампа Северная Корея продолжила реализацию своей программы создания ядерного оружия вопреки международным санкциям.

Только на этой неделе Ким Чен Ын проинспектировал новый завод по производству оружейных ядерных материалов, заявив, что Пхеньян планирует “наращивать ядерные силы нашего государства в геометрической прогрессии”, согласно сообщению государственных СМИ. Прошлой осенью Ким Чен Ын выразил готовность снова встретиться с Трампом, но только в том случае, если США откажутся от целей денуклеаризации. Трудно сказать, будет ли это приемлемо для Трампа, который начал войну против Ирана отчасти для того, чтобы уничтожить программу обогащения урана.

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Как бы то ни было, Си Цзиньпин прибудет в Пхеньян со своими собственными планами по управлению одним из самых сложных партнерств Пекина. Китай является главным экономическим партнером Северной Кореи, на него приходится подавляющее большинство внешней торговли страны, и он уже давно считается самым важным дипломатическим партнером Пхеньяна.

Этот визит - шанс для Си Цзиньпина продемонстрировать важность отношений для Пекина в период глобальных изменений. В рамках жесткой внешней политики Трампа США нацелились на другие страны, которые, по их мнению, угрожают их безопасности, такие как Венесуэла, Куба и Иран. Пекин, тем временем, с опаской наблюдает за укреплением обороноспособности милитаристской Японии.

Визит Си Цзиньпина совпадает с 65-й годовщиной подписания двумя странами в 1961 году Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, единственного в Китае договора о взаимной обороне, который был подписан менее чем через десять лет после того, как китайские добровольцы сражались на стороне КНДР в Корейской войне.