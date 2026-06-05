Состоятельные господа из ЕС слетелись на смотр молоденьких претенденток

Саммит ЕС с лидерами Западных Балкан, на котором будут подтверждены перспективы членства, проводится в Черногории. Француз Макрон и немцы Мерц и фон дер Ляйен в числе тех, кто соберется в некогда гордой славянской республике для переговоров об интеграции шести стран в брюссельское сообщество.

Европейские лидеры будут стремиться показать шести западнобалканским странам, что у них есть реальный шанс однажды вступить в ЕС, несмотря на разногласия по поводу того, как справиться с расширением блока, состоящего из 27 членов, пишет The Guardian.

Француз Эммануэль Макрон, немец Фридрих Мерц, итальянская неофашистка Джорджа Мелони и немка Урсула фон дер Ляйен входят в число более чем 30 лидеров, которые, как ожидается, соберутся в пятницу на черногорском прибрежном курорте Тиват для переговоров на высшем уровне. Основное внимание будет уделено более глубокой интеграции шести балканских стран, в том числе Черногории и Албании, в единый рынок ЕС, что позволит им присоединиться к блоку.

“Приверженность Европейского союза Западным Балканам реальна. Столь же реальна, как и возможность расширения”, - заявил президент Европейского совета Антониу Кошта ранее на этой неделе в Сараеве.

Кошта охарактеризовал расширение ЕС как “геостратегический интерес для Европы” и “инвестиции в мир, стабильность и безопасность нашего континента”.

Саммит проводится после того, как новое правительство Венгрии отменило свое вето на переход Украины к следующему этапу переговоров с ЕС, что инсайдеры назвали важной вехой, пишет The Guardian. Решение Петера Мадьяра, принятое в среду, позволяет Украине и Молдавии начать переговоры в конце этого месяца по первым главам свода правил ЕС, раздела, посвященного верховенству закона и демократическим стандартам.

Две эти страны быстро получили статус кандидатов в ЕС после начала Россией специальной военной операции в 2022 году. Но институты ЕС стремятся показать и шести западнобалканским странам, что они не медлят.

Черногория, которая надеется стать 28-м государством ЕС к 2028 году, наиболее продвинулась в своем стремлении к членству, что побуждает существующих членов обеспечить гарантии для новых членов. Ранее в этом месяце The Guardian сообщила, что новые государства-члены могут быть лишены права вето на несколько лет, чтобы предотвратить повторение ситуации с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно блокировал решения ЕС.

Брюссель рассматривает Албанию как следующую страну, которая, вероятно, присоединится к ЕС, хотя некоторые правительства ЕС сомневаются в ее прогрессе в борьбе с организованной преступностью, комментирует The Guardian.

Между тем надежды Северной Македонии, полупризнанного Косово (сербский край Косово и Метохия) и Боснии и Герцеговины омрачены внутренними и внешними политическими спорами. Сербия воспринимается как страна, отдаляющаяся от ЕС при своем президенте Александре Вучиче, который отказался присоединиться к европейским санкциям против России.

Фарук Башич, исследователь Брюссельского института геополитики, сказал, что балканский регион больше не является периферийным для ЕС, а является стратегическим приоритетом.

В то время как традиционная логика расширения ЕС заключалась в том, что “вы соответствуете ценностям и принципам ЕС и в конечном итоге присоединяетесь”, сказал Башич, кандидатура Украины, утвержденная в течение четырех месяцев в 2022 году, продемонстрировала “реальную геополитическую актуальность, которой мы раньше не видели".

Лидеры ЕС расходятся во мнениях по поводу того, когда и как Украина должна присоединиться к ЕС. Предложение Германии об ассоциированном членстве Украины – по сути, представительстве в институтах ЕС без права голоса, как шаг к полноправному вступлению – было отвергнуто Киевом и некоторыми странами ЕС, напоминает The Guardian.

Берлин считает, что план ассоциированного членства, представленный в письме Мерца фон дер Ляйен и Коште, является беспрецедентным и щедрым предложением, которое ускорит путь Украины к вступлению в ЕС, несмотря на невысказанное нежелание некоторых государств–членов, в частности Франции.

Несмотря на эти заверения, у некоторых стран-членов ЕС есть сомнения. Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что предложения Германии об ассоциированном членстве являются “заменой” вступлению Украины в ЕС, что сделает это “почти невозможным”.

“Это ослабит желание двигаться вперед и находить решения”, - сказал этот источник.

Хотя путь Украины к членству в ЕС считается уникальным из-за ее статуса страны, находящейся в состоянии военного конфликта, и колоссальных потребностей в финансировании послевоенного восстановления, отношение к ней, вероятно, затронет Западные Балканы, отмечает The Guardian.

Один из чиновников ЕС сказал, что “люди недооценивают достигнутый прогресс”, сославшись на первое заседание технической группы, которой было поручено разработать проект договора о вступлении Черногории в Европейский союз в прошлом месяце. “На самом деле это нечто чрезвычайно реальное, от чего начинается отсчет времени для следующего вступления в Европейский союз”.

Источники также предостерегли от дальнейших громких заявлений о переговорах о членстве в пятницу, предположив, что основное внимание будет уделено тому, как ЕС может существенно изменить жизнь людей в регионе.

Перед саммитом Совет ЕС утвердил решение о начале переговоров по отмене платы за мобильный роуминг на Западных Балканах. Отмена сборов, часто преподносимая как успех ЕС, будет распространена на западнобалканские государства в ожидании принятия ими соответствующего законодательства ЕС и дальнейших переговоров.

Хотя дата вступления в силу этой политики не установлена, она предоставит гражданам Европы взаимные преимущества: они смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и использовать данные без дополнительной оплаты во время поездок по Европейской экономической зоне или шести западнобалканским странам.

План “Путешествуй как дома” является частью более широкой стратегии постепенной интеграции Западных Балкан в единый рынок ЕС. Например, несколько балканских стран присоединились к схемам в рамках единой платежной зоны в евро, которая гармонизирует электронные платежи, позволяя потребителям использовать только один счет и карту при осуществлении платежей в евро.