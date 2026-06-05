Стало известно об активной подготовке Германии к переговорам с Россией

Власти Германии уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Россией. Об этом пишет газета Die Zeit.

По информации издания, до сих пор о том, что Германия в ближайшее время может начать переговоры с Россией, ходили лишь слухи. Однако за кулисами, как утверждает газета, ситуация изменилась: "правительство Германии уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией". В Ведомстве федерального канцлера ФРГ по этому поводу проходят регулярные консультации, прежде всего, с представителями Франции и Великобритании. Источники в правительственных кругах сообщают, что "постепенно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как утверждает Die Zeit, всегда отвергал требования искать диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь, как пишет издание, позиция канцлера Германии относительно возможных переговоров такова: "ничего без Украины, никаких сепаратных шагов со стороны Германии, тесное командное взаимодействие с европейцами и координация вместо конкуренции с США". Таким образом, речь идет о четырехсторонних переговорах: Европа, Украина, Россия, США, подчеркивает газета.

Сейчас, указывает Die Zeit, обсуждается, в каком именно формате могут пройти возможные контакты с Россией. Для Мерца ключевое значение имеет "евротройка", в которую входят Германия, Франция и Великобритания. При этом Италия и Польша сейчас также вовлечены в эти обсуждения, резюмирует издание.

3 июня представитель правительства ФРГ Штеффен Майер заявил, что правительство Германии готово к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине, когда для них откроется окно. Как ранее сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителей кабмина ФРГ, власти Германии полагают, что постепенно открывается "окно для переговоров европейской стороны с Россией".

Глава МИД ФРГ обратился к Путину

Президент РФ Владимир Путин 4 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира подчеркнул, что Россия не отказывалась от диалога с европейскими странами и не навязывает кандидатуры переговорщиков. В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обсуждение в Европе путей диалога с Россией, заявил, что европейские лидеры при желании контактов с Путиным могут ему позвонить.