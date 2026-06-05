Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис может быть уволен из-за своих высказываний о Калининграде и Белоруссии. Об этом со ссылкой на литовский новостной портал Lrytas пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о готовности Североатлантического альянса «показать русским», как может быть захвачена Калининградская область. Он также заверил, что у НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы» в Калининграде и «прорваться в эту небольшую крепость».

По данным издания, сославшегося на депутатов Сейма, после таких заявлений и позиции в отношении Белоруссии Будрис подвергли жесткой критике.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — рассказал лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

Глава МИД Литвы объяснил, что должны показать призывы атаковать Калининград

Напомним, что в Госдуме России и в заксобрании Калининградской области расценили заявление главы МИД Литвы как «истерику». А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что угрозы напасть на Калининград являются «суицидальной паранойей».