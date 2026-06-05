Politico: Макрон боится, что Трамп сорвет саммит «семерки»

Президент Франции Эммануэль Макрон боится, что его американский коллега Дональд Трамп может сорвать саммит G7, который состоится в Эвиане с 15 по 17 июня. Как пишет издание Politico, французский лидер готов пойти на любые ухищрения, лишь бы задобрить заокеанского гостя.

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Изначально дата саммита была перенесена на более позднее время. Все ради того, чтобы Трамп спокойно мог отпраздновать свой день рождения в Вашингтоне, где запланированы масштабные празднества.

Но этого мало. Париж пытается придумать, как еще можно заинтересовать Трампа, чтобы не допустить повторения скандала на саммите "семерки" в Канаде, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, заявив, что ему там не интересно.

Как отмечает Politico, Трампу могут предложить королевский ужин в Версале - роскошной резиденции "короля-солнца" Людовика XIV.

"Цель - сыграть на склонности Трампа к помпезным позолоченным интерьерам, чтобы гарантировать, что он останется вовлеченным в решение ключевых проблем, волнующих Европу", - пишет издание.

Кроме того, французы отмечают, что "в Эвиане есть поле для гольфа", надеясь, что может быть это заставит Трампа остаться.

"Нам просто нужно это пережить", - говорят в Париже.

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"Европейские лидеры десятки лет пытались выработать формулу управления Трампом, - отмечает Politico. - Лесть, показная роскошь и немного королевского великолепия могут помочь сгладить отношения с ним".

Но нет никаких гарантий, что королевские интерьеры и гольф смогут растопить лед между США и Европой.

"В Европе возникли сомнения в том, смогут ли дипломатические финты Франции привести к результату, - приводит Politico слова европейских чиновников. - Лесть эффективна только в сочетании с силой".

Франция планирует посвятить саммит "семерки" вопросу "глобальных дисбалансов". В том числе и вызванных ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Среди других очагов напряженности - вопрос Украины. Макрон изменил свои первоначальные планы и пригласил на саммит Зеленского.