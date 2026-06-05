Politico: Макрон боится, что Трамп сорвет саммит "семерки"
Президент Франции Эммануэль Макрон боится, что его американский коллега Дональд Трамп может сорвать саммит G7, который состоится в Эвиане с 15 по 17 июня. Как пишет издание Politico, французский лидер готов пойти на любые ухищрения, лишь бы задобрить заокеанского гостя.
Изначально дата саммита была перенесена на более позднее время. Все ради того, чтобы Трамп спокойно мог отпраздновать свой день рождения в Вашингтоне, где запланированы масштабные празднества.
Но этого мало. Париж пытается придумать, как еще можно заинтересовать Трампа, чтобы не допустить повторения скандала на саммите "семерки" в Канаде, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, заявив, что ему там не интересно.
Как отмечает Politico, Трампу могут предложить королевский ужин в Версале - роскошной резиденции "короля-солнца" Людовика XIV.
"Цель - сыграть на склонности Трампа к помпезным позолоченным интерьерам, чтобы гарантировать, что он останется вовлеченным в решение ключевых проблем, волнующих Европу", - пишет издание.
Кроме того, французы отмечают, что "в Эвиане есть поле для гольфа", надеясь, что может быть это заставит Трампа остаться.
"Нам просто нужно это пережить", - говорят в Париже.
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"Европейские лидеры десятки лет пытались выработать формулу управления Трампом, - отмечает Politico. - Лесть, показная роскошь и немного королевского великолепия могут помочь сгладить отношения с ним".
Но нет никаких гарантий, что королевские интерьеры и гольф смогут растопить лед между США и Европой.
"В Европе возникли сомнения в том, смогут ли дипломатические финты Франции привести к результату, - приводит Politico слова европейских чиновников. - Лесть эффективна только в сочетании с силой".
Франция планирует посвятить саммит "семерки" вопросу "глобальных дисбалансов". В том числе и вызванных ситуацией вокруг Ормузского пролива.
Среди других очагов напряженности - вопрос Украины. Макрон изменил свои первоначальные планы и пригласил на саммит Зеленского.
"Учитывая напряженные отношения между Трампом и украинцем, этот шаг вносит свою долю неопределенности", - пишет Politico.