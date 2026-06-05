Пока вы спали: клоунада Зеленского и «небольшая остановка» Трампа на Кубе

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Трамп пообещал победу над Ираном "на бумаге" или военным путем

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время мероприятия в Белом доме, что Штаты одержат победу над Ираном либо "на бумаге", либо военным путем, пишет РИА Новости.

"Мы так или иначе победим. Победим либо на бумаге, либо военным путем", - сказал американский лидер.

Кроме этого, он отметил, что основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

"Основные части сделки - они (иранцы - ред.) не могут обладать ядерным оружием, (Ормузский - ред.) пролив будет открыт немедленно", - сказал американский лидер.

Визит Путина на саммит G20 пока не прорабатывается, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента России Владимира Путина в США на саммит G20 пока не прорабатывается. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

"Пока нет", - сказал Песков.

Отмечается, что саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

Трамп: США сделают "небольшую остановку" на Кубе на пути из Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в четверг, что по пути из Ирана США сделают "небольшую остановку" на Кубе, сообщает РИА Новости.

"Мы позаботимся об Исламской Республике Иран. И как только мы закончим это, на обратном пути мы сделаем небольшую короткую остановку", - сказал Трамп журналистам, имея в виду Кубу.

Президент США также заявил, что санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс острова свободы. По его словам, Штаты хотят хорошую управляемую страну, пишет РИА Новости.

"Нет", - ответил президент США на вопрос журналистки в Белом доме о том, призваны ли санкции против Кубы ускорить ее крах. "Мы хотим, чтобы это была хорошо управляемая страна", - продолжил американский лидер.

"Должен капитулировать": депутат Рады назвал цель письма Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, то президент Украины Владимир Зеленский превратил письмо российскому лидеру Владимиру Путину в клоунаду, опустившись до пустых угроз и оскорблений, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию депутата в Telegram-канале.

"Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывая, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада", — написал он.

Дмитрук отметил, что Зеленский прекрасно понимает, что подобные заявления не приближают мир ни на один шаг, но ему это и не нужно.

"Последние дни": глава МИД Литвы попал под удар из-за Калининграда

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может быть уволен в ближайшее время из-за своих слов о Калининграде и Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на литовский новостной портал Lrytas.

"Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных", — сообщил лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас.

Отмечается, что в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград.