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ЦТАК: Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня по приглашению Ким Чен Ына

Газета.Ruиещё 2

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 8–9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стало известно, когда Си Цзиньпин посетит Северную Корею
© РИА Новости
«По приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Чен Ына генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8–9 июня нанесет государственный визит в КНДР», — говорится в публикации.

В марте Ким Чен Ын заявил, что между КНДР и Китаем будет укрепляться дружба и сотрудничество.

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Глава КНДР направил ответное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поблагодарил за поздравление с переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК). Ким Чен Ын отметил, что поздравительное послание китайского коллеги является знаком поддержки и ободрения в его адрес и в адрес всех членов ТПК.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.