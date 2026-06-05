Американский юрист Маркс раскрыл истинное намерение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет заключить с российской стороной справедливое соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Действия президента Трампа ясно показывают, что он хотел бы улучшить отношения с Россией, снять санкции и положить конец конфликту на Украине (...). Трамп хочет достичь справедливого соглашения с Россией по Украине», — подчеркнул он.

Трамп заявил, что Украина не смогла бы воевать без оружия США

Также Маркс обратил внимание, что на план Трампа заключить сделку с Россией влияют его взаимоотношения с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, глава Белого дома испытывает «большое уважение» к российскому коллеге, что сказывается на переговорах по вопросу разрешения кризиса. В частности, он указал, что отправка «ближайших советников» — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — показывает серьезные намерения американского лидера.

12 мая Трамп заявил, что готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта.

Также Путин указал, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению.