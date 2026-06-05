В США одобрили законопроект о санкциях против России

Как свидетельствуют результаты голосования, Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает оказание помощи Украине и введение санкций против России.

© Московский Комсомолец

Согласно трансляции заседания, инициативу поддержали 226 законодателей, против высказались 195. В числе проголосовавших «за» оказались 18 республиканцев, 207 демократов и один независимый депутат.

Законопроект, внесённый ещё в апреле прошлого года, предполагает создание фонда для восстановления Украины. Кроме того, он возобновляет полномочия президента США по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, продлевает до конца 2027 года полномочия Пентагона по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности и разведки, а также обязывает Государственный департамент принять меры по укреплению потенциала вооружённых сил и пограничных служб стран Балтии.

В США назвали приоритеты по снятию санкций

Документ также уполномочивает президента США оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры, включая санкции, блокировку активов и введение дополнительных экспортных пошлин. Для вступления закона в силу теперь необходимо его одобрение Сенатом, который пока не высказывался по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.