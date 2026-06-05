На Украине указали на разрушившее планы Зеленского условие Путина

Российский лидер Владимир Путин сорвал планы украинского президента Владимира Зеленского, когда заявил, что ключевым условием для заключения мира является легитимность. На это указал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

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«Это просто трагедия для нас! Путин четко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского», — сказал эксперт.

Он добавил, что Зеленский не намерен слушать президента России, и теперь пытается придумать, как выйти из сложившейся ситуации. По мнению Соскина, украинский лидер столкнулся с существенными проблемами.

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Ранее Путин заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения. При этом он подчеркнул, что Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева.