Венгрия сняла вето на выделение средств ЕС Украине

Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Предполагается, что эти средства будут направлены Киеву на усиление противовоздушной обороны.

Ранее Будапешт два года блокировал данную финансовую помощь. Решение об использовании средств Фонда мира приняли на уровне послов, сообщает издание Nepszava.

Теперь Европейской службе внешних связей предстоит подготовить законопроект о перечислении Украине указанной суммы. Этот документ затем потребует одобрения от государств, входящих в состав Евросоюза.