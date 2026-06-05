Ситуацию в США сравнили с «1984» Джорджа Оруэлла

Глава Минфина США Скотт Бессент сравнил ситуацию в стране с антиутопией «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Во время слушаний в Палате представителей США Бессента спросили, читал ли он роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и не считает ли он применимыми уроки из книги в текущих реалиях страны.

«Я думаю, мы видим гораздо больше уроков из "1984"», — ответил министр.

Ранее экономике США предсказали резкий скачок госдолга. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что к осени 2026 года показатель может пробить отметку в 40 триллионов долларов.

Американский бизнес разуверился в экономике США

По данным Министерства финансов США, в начале второй половины марта 2026 года госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. В пересчете на каждого жителя показатель оказался выше 114,1 тысячи долларов.