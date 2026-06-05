Форсселл: в Швеции намерены поддерживать ограничения для украинцев в ЕС

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что гражданам Украины мужского пола призывного возраста не следует предоставлять убежище в ЕС и отправлять их на родину.

Об этом пишет The Guardian.

«Форссель заявил в четверг, что временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, желающих найти убежище в Европе, следует отменить», — указано в публикации.

По его словам, важно, чтобы как можно больше граждан Украины остались на родине, чтобы у Киева был мобилизационный ресурс.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который прекращает действие ряда льгот для украинских беженцев.