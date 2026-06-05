Трамп допустил успех сына Байдена на выборах-2028

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме допустил, что сын его предшественника Хантер Байден, страдавший в прошлом наркотической зависимостью, может добиться успеха на предварительных выборах (праймериз) Демократической партии для участия в следующей президентской гонке.

Отвечая на вопрос о перспективах Байдена-младшего, Трамп сказал: «Думаю, у Хантера может хорошо получиться». При этом американский лидер сослался на уровень поддержки, которой пользуются другие потенциальные кандидаты от демократов.

Ранее Хантер Байден уже намекнул на свою готовность бороться за демократическую номинацию. Прямо он об этом не заявлял, но, комментируя возможность соперничества за высший пост с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом, ограничился фразой «Погнали».

В недавнем интервью Байден-младший признал, что был «деградировавшим наркоманом», но подчеркнул, что с 2019 года порвал с запрещёнными веществами. Отметим также, что Хантер Байден стал первым в истории ребёнком действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Впрочем, перед уходом с поста его отец Джо Байден помиловал сына.

Ранее Трамп заявил, что США сделают остановку на Кубе по пути из Ирана.