Трамп заявил, что Украина не смогла бы воевать без оружия США

Украина не смогла бы воевать без поставок оружия из США и продержалась бы не более двух дней, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

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Он отметил, что без американской армии и оборудования "Украина не выжила бы, чтобы воевать сегодня", сообщает ТАСС.

Дональд Трамп подчеркнул, что США предоставили Киеву оборудование на сотни миллиардов долларов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его удивили слова госсекретаря США Марко Рубио. Напомним, он говорил о сроках завершения конфликта на Украине и якобы "неготовности" Москвы идти на уступки.