В подрыве «Северных потоков» с высокой долей вероятности виноват Киев, заявил на ПМЭФ внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер. Об этом пишет News.ru.

По данным портала, руководство АдГ неоднократно поднимало вопрос о возобновлении работы трубопроводов.

В частности, в ходе предвыборной кампании в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания представители партии рассказали о планах по ремонту и запуску газопровода.

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В ходе выступления Фронмайер задал риторический вопрос о том, зачем Берлин выделяет Украине финансовую помощь.

«Этой стране, которая, очевидно, подорвала наш инфраструктурный объект, а именно «Северные потоки», — констатировал эксперт.

По его словам, участие ФРГ в украинском конфликте не соответствует национальным интересам страны. Он уточнил, что Украина не входит ни в Евросоюз, ни в Североатлантический альянс.