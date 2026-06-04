Трамп прокомментировал возможную встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским стала бы отличным развитием событий.

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По словам американского лидера, его радует сам факт обсуждения возможности такой встречи.

Напомним, в четверг, Зеленский опубликовал на своём официальном сайте письмо, в котором предложил президенту России провести переговоры на территории третьей страны. В качестве возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

Ранее сообщалось, что Путин назвал число дезертиров из ВСУ.