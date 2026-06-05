Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину может вызвать недовольство главы евродипломатии Каи Каллас. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Duran.

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По словам Христофору, ранее между европейскими политиками и Россией возникали споры вокруг условий возможных переговоров. Журналист считает, что публикация письма стала самостоятельным шагом Зеленского, который не совпадает с подходом Каллас.

Эксперт также заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поиске переговорщиков по украинскому конфликту, которые могли бы быть приемлемы как для Москвы, так и для Брюсселя. По его мнению, действия Зеленского осложняют такую работу.

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Накануне Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт. В Кремле сообщили, что ознакомились с фактом публикации письма, однако президент России пока не успел его прочитать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял о готовности к встрече в Москве. Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин также отметил, что полномочия Зеленского на посту президента истекли два года назад, и заявил, что Россия может подписывать документы только с легитимными лицами.