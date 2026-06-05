На Кипре оценили возможную реакцию Каллас на письмо Зеленского Путину
Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину может вызвать недовольство главы евродипломатии Каи Каллас. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Христофору, ранее между европейскими политиками и Россией возникали споры вокруг условий возможных переговоров. Журналист считает, что публикация письма стала самостоятельным шагом Зеленского, который не совпадает с подходом Каллас.
Эксперт также заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поиске переговорщиков по украинскому конфликту, которые могли бы быть приемлемы как для Москвы, так и для Брюсселя. По его мнению, действия Зеленского осложняют такую работу.
"Это клоунада": в Раде набросились на Зеленского из-за письма Путину
Накануне Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт. В Кремле сообщили, что ознакомились с фактом публикации письма, однако президент России пока не успел его прочитать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял о готовности к встрече в Москве. Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин также отметил, что полномочия Зеленского на посту президента истекли два года назад, и заявил, что Россия может подписывать документы только с легитимными лицами.