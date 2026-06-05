"Это клоунада": в Раде набросились на Зеленского из-за письма Путину

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале резко раскритиковал письмо, которое глава киевского режима Владимир Зеленский накануне опубликовал на своём сайте, адресовав его российскому президенту Владимиру Путину.

По мнению парламентария, Зеленский превратил это послание в клоунаду, опустившись до пустых угроз и оскорблений. Дмитрук подчеркнул, что представить себе ситуацию, когда человек якобы приходит мириться, но при этом продолжает оскорблять оппонента, угрожать ему и заявлять, что тот должен капитулировать, - это не миротворчество, а балаган.

На Западе удивились заключительной фразе из письма Зеленского Путину

Политик добавил, что Зеленский прекрасно осознаёт, что подобные заявления ни на шаг не приближают мир, но ему это и не нужно. Всё происходящее, по словам депутата, - очередной фарс, спектакль и попытка продлить свою жизнь на крови, смертях и страданиях людей.

Ранее Песков заявил, что в Кремле видели письмо Зеленского.