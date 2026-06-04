В США назвали главную цель Трампа по России

Президент США Дональд Трамп активно занимается геополитикой, немало внимания уделяет России и Украине, рассказал журналистам News.ru главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.

Накануне Эйджи на полях ПМЭФ заявил, что многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию.

При этом, признал бизнесмен, большинство американских фирм не покинули российский рынок, продолжают работать в РФ.

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«Я думаю, что президент Трамп, его главная цель — это решить этот конфликт между Украиной и Россией. Его главная проблема. А бизнес — это во вторую очередь. В первую очередь — [решение] геополитических [задач]», — разъяснил глава палаты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия «остается вызовом» для Соединенных Штатов.

Дипломат отметил, что администрация США в последние месяцы активно работает над законопроектом Сената о новых антироссийских санкциях.