Зеленский написал открытое письмо Путину

Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В нем он призвал Москву начать процесс мирного урегулирования СВО, а также предложил Путину личную встречу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По словам Зеленского, ситуация в зоне ведения боевых действий требует перехода к дипломатическому диалогу. Чтобы инициировать переговоры, Зеленский предлагает установить полное прекращение огня. При этом, следить за его соблюдением, по мнению Зеленского, могли бы США.

«Украина готова прекратить огонь полностью — на время, пока будут продолжаться переговоры. Попытка установить реальную тишину — это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана», — написал он.

Кроме того, он также предложил провести масштабный обмен военнопленными по принципу «всех на всех» и обсудить вопрос возвращения гражданских лиц и детей.

Помимо этого, Зеленский предложил Путину провести личную встречу для обсуждения завершения СВО. Площадками для таких переговоров, по его словам, могут выступить Швейцария, Турция или страны Арабского мира.

«Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я якобы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира», — добавил он.

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Зеленский подчеркнул, что Украина сохраняет приверженность защите своей независимости, но считает необходимым как можно быстрее достигнуть справедливого и честного мирного соглашения. Он также добавил, что переговоры должны опираться на текущую линию фронта как отправную точку для переговоров, а главной темой должно стать недопущение возобновления боевых действий.