Лишенный титула брат Карла III замечен с синяком на лице

Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен‑Виндзор был замечен с внушительным синяком возле своего дома в Сандрингеме. Об этом сообщает Daily Mail.

66‑летнего бывшего принца Эндрю заметили, когда он выезжал на автомобиле из поместья. На опубликованных снимках видно, что гематома закрывала его правый глаз и большую часть щеки.

Происхождение синяка неизвестно, однако источник, близкий к экс‑герцогу, заверил издание, что «причин для беспокойства нет» и «никакой драмы не было».

Медики рассказали Daily Mail, что подобные гематомы могут возникать при приеме антикоагулянтов — даже легкий удар приведет к большому синяку. Кроме того, это могут быть последствия пластической операции или же результат удара.

Таблоид отмечает, что появление Маунтбеттен‑Виндзора с синяком на лице произошло на фоне череды скандалов, связанных с его именем.

В феврале бывший принц Эндрю был задержан на 11 часов по подозрению в должностном преступлении и впоследствии отпущен. Кроме того, его обвиняют в неподобающем поведении по отношению к официантке, работавшей на фестивале, организованном в честь Золотого юбилея королевы Елизаветы.

В октябре 2025 года «Газета.Ru» подробно рассказывала, почему король Великобритании Карл III решил лишить родственника последнего титула.

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