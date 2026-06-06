Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждает, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в 2030 году.
Его слова приводит телеканал n-tv.
До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.
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Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».