В ДР Конго совершены нападения на команды по захоронению умерших от Эболы

Бригада, занимавшаяся безопасным захоронением умерших от лихорадки Эбола, подверглась нападению в Демократической Республике Конго (ДРК). Как пишет Reuters, инцидент произошел в городе Катана в провинции Южное Киву, находящемся под контролем антиправительственных повстанческих формирований, примерно в 30 километрах к северу от административного центра Букаву.

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По данным министерства здравоохранения ДРК, нападавшие вынудили команду бросить гроб. Тело впоследствии было захоронено местными жителями, что создает высокий риск дальнейшего распространения инфекции, добавили в ведомстве.

Аналогичный инцидент произошел в тот же день в Бунии, административном центре провинции Итури. Там местные жители напали на бригаду реагирования на кладбище, в результате чего пострадали как минимум четыре человека.

Это уже не первый случай проявления недоверия к властям и медицинским работникам. В последние недели бригады по захоронению и медики неоднократно становились объектами агрессии, в том числе со стороны родственников умерших, которые сомневаются в причинах смерти.

С момента объявления 17-й по счету вспышки Эболы в Демократической Республике Конго зарегистрировано 363 подтвержденных случая заболевания и 62 смерти. В последние дни наблюдается устойчивый рост числа заболевших. Инфекция распространилась уже на 17 из 36 зон здравоохранения в Итури, а также затронула семь зон в Северном Киву и одну - в Южном Киву.

Министерство здравоохранения отметило некоторые позитивные моменты, в частности, что 32 контакта в зоне Рвампара в Итури прошли полный 21-дневный период наблюдения и были признаны здоровыми. Также в Гоме в Северном Киву готовились к выписке выздоровевшего пациента.