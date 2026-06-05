Фургон влетел в митинг оппозиции в Ереване: есть тяжело пострадавшие

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В одном из районов столицы Армении Еревана грузовой фургон въехал в участников предвыборной агитационной кампании оппозиции. О наличии пострадавших сообщила Сона Агекян, включенная в предвыборный список партии «Процветающая Армения».

По ее словам, за рулем находился сторонник партии «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Агекян заявила, что водитель совершил наезд на участников акции, после чего покинул место происшествия.

Представитель оппозиции сообщила, что несколько человек получили тяжелые травмы. Пострадавших начали доставлять в медицинские учреждения для оказания помощи.

Позже журналистка Лиа Саркисян опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент спасения одного из пострадавших. На кадрах видно, как человека извлекают из-под автомобиля.

Инцидент произошел на фоне завершающей стадии предвыборной кампании в Армении. Очередные парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. В них участвуют 18 политических объединений 16 партий и два блока.

Среди основных участников голосования значатся правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном, блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения», который возглавляет Нарек Карапетян. В последний вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне», а сам блок был учрежден бизнесменом Самвелом Карапетяном.

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