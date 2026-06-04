Приехавшим из России на родину армянам стали вручать повестки

Мужчинам — гражданам Армении, которые стали прибывать в страну из России для участия в парламентских выборах, на границе и в аэропорту Еревана стали вручать повестки для участия в военных сборах. Об этом в четверг, 4 июня, заявил помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян.

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— Граждане Армении, прибывающие «за взятки» из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности, — отметил чиновник.

Позднее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что в случае если приехавший в Армению гражданин республики является военнообязанным, то у него присутствует долг перед родиной. На вопрос, относится ли это только к прибывшим из России, Папикян уточнил, что речь идет в том числе об армянах, приезжающих из Франции, США и других стран, передает канал «Sputnik Армения» в мессенджере МАКС.

27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах он примет новую конституцию страны. Он уточнил, что пункт о принятии новой конституции включен в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».