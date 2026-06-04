Клинт Иствуд завершил карьеру

96-летний голливудский актёр и режиссёр Клинт Иствуд официально завершил карьеру в кино. Об этом заявил его сын Кайл Иствуд.

Как сообщает издание ScreenRant, музыкант и актёр подтвердил информацию во время концерта во французском Амьене.

Клинт Иствуд стал легендой Голливуда благодаря более чем шести десятилетиям работы в кинематографе. Он снялся в культовых вестернах, получил несколько премий «Оскар» как режиссёр и продолжал работать даже в 90 лет.

Кайл Иствуд, который работал с отцом над несколькими картинами, поделился воспоминаниями о совместной работе. По его словам, решение завершить карьеру связано с почтенным возрастом режиссёра — в мае этого года Иствуду исполнилось 96 лет.

«У меня много приятных воспоминаний о работе с ним. Теперь он на пенсии, ему 95 лет. Но мне очень повезло, что я успел поработать с ним над несколькими фильмами. Это был отличный опыт», — рассказал Кайл.

Сам Клинт Иствуд официально не комментировал завершение карьеры. В последние годы в прессе регулярно появлялись слухи о возможных новых проектах режиссёра, но ни один из них так и не был реализован.

Напомним, последняя картина Иствуда вышла на экраны в 2024 году. За свою карьеру он успел поработать и актёром, и режиссёром, оставив неизгладимый след в истории мирового кинематографа.