Три месяца на запуск: в бундестаге сделали заявление о «Северном потоке»

Уцелевшая после взрывов нитка газопровода «Северный поток – 2» может быть введена в эксплуатацию примерно за три месяца при наличии соответствующего политического решения со стороны Германии. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал заместитель руководителя фракции партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер.

По словам депутата, такую оценку он получил в ходе общения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Фронмайер отметил, что сохранившаяся ветка трубопровода находится в рабочем состоянии и при согласии немецкой стороны ее запуск не потребовал бы длительной подготовки.

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Парламентарий также заявил, что поврежденные участки газотранспортной системы теоретически могут быть восстановлены. При этом он связал вопрос эксплуатации трубопровода с ситуацией на энергетическом рынке Германии.

Фронмайер обратил внимание на рост стоимости газа для промышленности и населения страны. По его словам, энергетические расходы существенно увеличились по сравнению с периодом до начала конфликта на Украине.

Депутат выразил мнение, что нынешние сложности стали следствием решений, принятых в энергетической политике Германии. Он считает, что восстановление поставок по трубопроводу могло бы повлиять на ситуацию на внутреннем рынке.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» получили серьезные повреждения в результате взрывов, произошедших в Балтийском море в сентябре 2022 года. После инцидента часть инфраструктуры оказалась выведена из строя, однако одна из ниток «Северного потока – 2» сохранила техническую целостность и продолжает оставаться предметом дискуссий о возможном возобновлении поставок газа.