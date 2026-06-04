Каллас заболела накануне важного мероприятия

Глава евродипломатии Кая Каллас отменила визит в Черногорию из-за недомогания, рассказал сотрудник ее аппарата. Об этом пишет The Montenegro Times.

По данным портала, в Тивате 4-6 июня пройдет саммит ЕС — Западные Балканы. В связи с прибытием иностранных делегаций, в эти дни на Адриатическом шоссе в районах Будвы, Цетине и Тивата движение для транспорта будет перекрываться.

«Она [Каллас] сожалеет, что пропускает саммит, пока работает из дома и ожидается, что вернется в офис через несколько дней», — пояснил сотрудник.

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Ранее сообщалось, что Каллас из-за проблем со здоровьем неоднократно была вынуждена отменять или переносить встречи с видными политиками.

Так, в 2023 году первый зарубежный визит Дональда Туска в статусе премьер-министра Польши в Таллин был отменен в связи с тем, что Каллас заболела коронавирусом.

В 2025 году Каллас планировала посетить 20-ю министерскую встречу Европейский Союз — Центральная Азия. Из-за плохого самочувствия она отменила визит в Ашхабад.