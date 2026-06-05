В Евросоюзе одобрили лишение временной защиты украинцев призывного возраста

Министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар сообщил агентству ЧТК, что на встрече глав МВД стран Европейского союза, состоявшейся в четверг в Люксембурге, большинство государств Евросоюза поддержали предложение Чехии, касающееся украинских беженцев призывного возраста.

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По словам Метнара, около 80 процентов стран ЕС высказались за продление временной защиты для украинских беженцев и после 2027 года, однако при этом предложили сделать исключение для военнообязанных мужчин. После обсуждения этой инициативы с отдельными государствами представители Еврокомиссии заявили, что принимают данное предложение и подготовят соответствующие законодательные документы к июлю текущего года.

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Чешский министр пояснил, что ситуация с момента начала конфликта на Украине заметно изменилась: если поначалу большинство прибывающих в Чехию украинских беженцев составляли женщины, дети и пожилые люди, то в последнее время более половины из приезжающих - это мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста.

Метнар также отметил, что введение определённых ограничений в отношении беженцев соответствует пожеланиям самого Киева. Украина хочет, чтобы мужчины призывного и трудоспособного возраста оставались в своей стране, поскольку они нужны для обороны, для экономики и для будущего восстановления государства.

По состоянию на конец февраля 2026 года в Чехии были зарегистрированы около 398 тысяч граждан Украины, имеющих временную защиту. Ежемесячно в страну прибывает примерно шесть тысяч украинских беженцев. Отметим, что Чехия приняла наибольшее количество украинских беженцев в пересчёте на собственное население среди всех стран ЕС.

Статус временной защиты позволяет им получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. В настоящее время временная защита для украинских беженцев в странах Евросоюза действует до конца марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят отменить защиту для украинцев призывного возраста.