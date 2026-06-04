В море заметили погубившее «Титаник» странное атмосферное явление

В море у берегов Великобритании заметили странное атмосферное явление, которое погубило «Титаник». Об этом сообщает BBC News.

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Капитан прогулочного катера Майк Хэнкок недавно вышел в море у северного побережья Корнуолла и заметил на горизонте нечто необычное. Сначала он принял объект за большой корабль, но по мере движения его очертания начали пугающе меняться: из двух огромных блоков выросли высокие башни, затем они расплылись, вытянулись и превратились в фигуру гигантского медведя. Следом мираж сложился в математический знак «пи», а потом и вовсе показал три горизонта сразу, изогнутые и дрожащие. Оказалось, что Хэнкок и его команда наблюдали фата-моргану — редкое атмосферное явление.

Фата-моргана, названная в честь феи Морганы, сводной сестры короля Артура, которая умела строить замки из воздуха, возникает при резком температурном перепаде. Толстый слой ледяного воздуха оказывается внизу, а над ним — гораздо более теплый. Эта линза преломляет свет так сильно, что любой предмет на горизонте начинает растягиваться по вертикали, двоиться, переворачиваться вверх ногами и принимать фантастические формы. Именно так появились легенды о кораблях-призраках и несуществующих островах, которые потом наносили на карты полярные исследователи.

Это же явление сыграло роковую роль в катастрофе «Титаника». В ночь на 15 апреля 1912 года айсберг, с которым столкнулся лайнер, оказался скрыт за слоем фата-морганы. Она же, в свою очередь, создала ложный «ближний» горизонт, из-за чего сигнальные ракеты, выпущенные тонущим судном, преломились в воздухе. С парохода «Калифорниэн» их приняли за фейерверки, поскольку искры сверкали ниже, чем были на самом деле. Именно поэтому команда «Калифорниэн», находясь близко, не пришла на помощь.

Ранее сообщалось, что спасательный жилет пассажира круизного лайнера «Титаник» продали на торгах за 715 тысяч долларов (более 54 миллионов рублей). Уточняется, что это один из немногих сохранившихся спасательных жилетов с потерпевшего крушение в Атлантическом океане корабля.