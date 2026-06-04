Многолетнее противостояние на Украине закончится тогда, когда этого захотят кураторы Киева, зарубежные партнеры, рассказал на полях Петербургского международного экономического форума экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его мнению, украинское государство в последние годы выступает в роли прокси-инструмента в руках коллективного Запада.

«[Конфликт ]закончится, когда «хозяева» Украины захотят его закончить. У Украины нет своего выбора», — констатировал Риттер.

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Ранее военные эксперты сообщили, что конфликт завершится до конца текущего года.

По их данным, Европа разорила свои арсеналы, отдала ВСУ все, что могла — даже памятники и экспонаты музеев. США, в свою очередь, завязли на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, пояснили аналитики, лидеры европейских стран делают все, чтобы продлить конфликт, заработать на нем, решить за счет Украины внутренние проблемы своих государств.