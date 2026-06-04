Названа причина глобальных конфликтов в будущем

Дефицит пресной воды может стать одной из важных причин возникновения международных конфликтов, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» доктор технических наук Михаил Болгов.

По его словам, в ряде стран наблюдается неконтролируемый рост населения, бурно развивается промышленность.

«И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает», — подчеркнул Болгов.

Статистика ООН, отметил ученый, свидетельствует о сотнях конфликтных ситуаций за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что по оценкам специалистов, порядка 4 млрд человек сталкиваются с серьезным дефицитом воды как минимум один месяц в году.